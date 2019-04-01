İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,59605,5970Avro6,29706,2980Sterlin7,29207,3240ANKARA ABD Doları5,56505,6650Avro6,24006,3600Sterlin7,21507,4320
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,59605,5970Avro6,29706,2980Sterlin7,29207,3240ANKARA ABD Doları5,56505,6650Avro6,24006,3600Sterlin7,21507,4320
01 Nisan 2019 Pazartesi 09:34