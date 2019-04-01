İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,63405,6350Avro6,34306,3440Sterlin7,35107,3880 ANKARA ABD Doları5,59005,6900Avro6,28006,4000Sterlin7,26907,5100
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,63405,6350Avro6,34306,3440Sterlin7,35107,3880 ANKARA ABD Doları5,59005,6900Avro6,28006,4000Sterlin7,26907,5100
01 Nisan 2019 Pazartesi 12:00