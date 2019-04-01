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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6400 5,6410 5,5240 5,5250...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6400 5,6410 5,5240 5,5250 Avro 6,3470 6,3480 6,2250 6,2260 Sterlin 7,3550 7,3880 7,2430 7,2780 İsviçre Frangı 5,6560 5,6850 5,5400 5,5670 ANKARA ABD Doları 5,6200 5,7200 5,5100 5,5800 Avro 6,3000 6,4200 6,1900 6,2800 Sterlin 7,2930 7,5110 7,1880 7,3820




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