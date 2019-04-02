İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,56205,5630Avro6,24306,2440Sterlin7,24207,2800ANKARA ABD Doları5,53005,6100Avro6,19006,2900Sterlin7,16807,3960
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,56205,5630Avro6,24306,2440Sterlin7,24207,2800ANKARA ABD Doları5,53005,6100Avro6,19006,2900Sterlin7,16807,3960
02 Nisan 2019 Salı 09:30