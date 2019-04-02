İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,57705,5780Avro6,25206,2530Sterlin7,24907,2850 ANKARA ABD Doları5,54505,6150Avro6,20506,2950Sterlin7,18707,4150
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,57705,5780Avro6,25206,2530Sterlin7,24907,2850 ANKARA ABD Doları5,54505,6150Avro6,20506,2950Sterlin7,18707,4150
02 Nisan 2019 Salı 12:02