İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5240 5,5250 5,5750 5,5760 Avro 6,2250 6,2260 6,2560 6,2570 Sterlin 7,2430 7,2780 7,2500 7,2860 İsviçre Frangı 5,5400 5,5670 5,5640 5,5920 ANKARA ABD Doları 5,5100 5,5800 5,5450 5,6050 Avro 6,1900 6,2800 6,2050 6,2850 Sterlin 7,1880 7,3820 7,1730 7,3720
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5240 5,5250 5,5750 5,5760 Avro...
02 Nisan 2019 Salı 17:10