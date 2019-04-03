İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,62305,6240Avro6,32706,3280Sterlin7,37407,4110 ANKARA ABD Doları5,57505,6550Avro6,26006,3600Sterlin7,30607,5010
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,62305,6240Avro6,32706,3280Sterlin7,37407,4110 ANKARA ABD Doları5,57505,6550Avro6,26006,3600Sterlin7,30607,5010
03 Nisan 2019 Çarşamba 12:03