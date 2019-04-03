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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5750 5,5760 5,6170 5,6180 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5750 5,5760 5,6170 5,6180 Avro 6,2560 6,2570 6,3180 6,3190 Sterlin 7,2500 7,2860 7,3630 7,3990 İsviçre Frangı 5,5640 5,5920 5,6220 5,6510 ANKARA ABD Doları 5,5450 5,6050 5,5650 5,6550 Avro 6,2050 6,2850 6,2500 6,3500 Sterlin 7,1730 7,3720 7,3060 7,5010
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