İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,65105,6520Avro6,36606,3670Sterlin7,42807,4650ANKARA ABD Doları5,60505,6850Avro6,29006,3800Sterlin7,32807,5350
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,65105,6520Avro6,36606,3670Sterlin7,42807,4650ANKARA ABD Doları5,60505,6850Avro6,29006,3800Sterlin7,32807,5350
04 Nisan 2019 Perşembe 09:33