İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,64205,6430Avro6,34906,3500Sterlin7,40207,4380 ANKARA ABD Doları5,59005,6700Avro6,27506,3650Sterlin7,30707,4970
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,64205,6430Avro6,34906,3500Sterlin7,40207,4380 ANKARA ABD Doları5,59005,6700Avro6,27506,3650Sterlin7,30707,4970
04 Nisan 2019 Perşembe 12:02