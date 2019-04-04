İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6170 5,6180 5,5960 5,5970 Avro 6,3180 6,3190 6,2880 6,2890 Sterlin 7,3630 7,3990 7,3260 7,3630 İsviçre Frangı 5,6220 5,6510 5,5870 5,6150 ANKARA ABD Doları 5,5650 5,6550 5,5750 5,6450 Avro 6,2500 6,3500 6,2500 6,3300 Sterlin 7,3060 7,5010 7,2710 7,4550
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6170 5,6180 5,5960 5,5970...
04 Nisan 2019 Perşembe 17:12