İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,60005,6010Avro6,29606,2970Sterlin7,32507,3620ANKARA ABD Doları5,56005,6400Avro6,24006,3300Sterlin7,23607,4190
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,60005,6010Avro6,29606,2970Sterlin7,32507,3620ANKARA ABD Doları5,56005,6400Avro6,24006,3300Sterlin7,23607,4190
05 Nisan 2019 Cuma 09:33