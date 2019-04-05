İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,62105,6220Avro6,31606,3170Sterlin7,31107,3480 ANKARA ABD Doları5,57505,6450Avro6,25506,3350Sterlin7,25607,4380
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,62105,6220Avro6,31606,3170Sterlin7,31107,3480 ANKARA ABD Doları5,57505,6450Avro6,25506,3350Sterlin7,25607,4380
05 Nisan 2019 Cuma 12:00