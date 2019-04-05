İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5960 5,5970 5,5970 5,5980 Avro 6,2880 6,2890 6,2900 6,2910 Sterlin 7,3260 7,3630 7,2560 7,2920 İsviçre Frangı 5,5870 5,6150 5,5670 5,5950 ANKARA ABD Doları 5,5750 5,6450 5,5500 5,6300 Avro 6,2500 6,3300 6,2300 6,3200 Sterlin 7,2710 7,4550 7,1980 7,3790
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5960 5,5970 5,5970 5,5980 Avro 6,2880...
05 Nisan 2019 Cuma 17:16