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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6380 5,6390 Avro 6,3360 6,3370 Sterlin 7,3410 7,3780 ANKARA ABD Doları 5,5900 5,6600 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6380 5,6390 Avro 6,3360 6,3370 Sterlin 7,3410 7,3780 ANKARA ABD Doları 5,5900 5,6600 Avro 6,2700 6,3600 Sterlin 7,2480 7,4420
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