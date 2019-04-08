İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6380 5,6390 Avro 6,3360 6,3370 Sterlin 7,3410 7,3780 ANKARA ABD Doları 5,5900 5,6600 Avro 6,2700 6,3600 Sterlin 7,2480 7,4420
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6380 5,6390 Avro 6,3360 6,3370 Sterlin 7,3410 7,3780 ANKARA ABD Doları 5,5900 5,6600 Avro...
08 Nisan 2019 Pazartesi 09:33