İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,70705,7080Avro6,41606,4170Sterlin7,40707,4440 ANKARA ABD Doları5,64005,7200Avro6,33006,4300Sterlin7,29007,5010
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,70705,7080Avro6,41606,4170Sterlin7,40707,4440 ANKARA ABD Doları5,64005,7200Avro6,33006,4300Sterlin7,29007,5010
08 Nisan 2019 Pazartesi 12:02