İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,66405,6650Avro6,39306,3940Sterlin7,40007,4370 ANKARA ABD Doları5,61505,6850Avro6,33506,4150Sterlin7,28807,4740
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,66405,6650Avro6,39306,3940Sterlin7,40007,4370 ANKARA ABD Doları5,61505,6850Avro6,33506,4150Sterlin7,28807,4740
09 Nisan 2019 Salı 12:03