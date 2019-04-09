İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6920 5,6930 5,6900 5,6910 Avro 6,4180 6,4190 6,4220 6,4230 Sterlin 7,3920 7,4290 7,4070 7,4440 İsviçre Frangı 5,6780 5,7060 5,6820 5,7100 ANKARA ABD Doları 5,6400 5,7100 5,6400 5,7200 Avro 6,3450 6,4250 6,3550 6,4450 Sterlin 7,2900 7,5010 7,2980 7,4800
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6920 5,6930 5,6900 5,6910 Avro...
09 Nisan 2019 Salı 17:15