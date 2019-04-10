İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,68705,6880Avro6,41206,4130Sterlin7,40707,4440 ANKARA ABD Doları5,64005,7100Avro6,35506,4350Sterlin7,33007,5350
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,68705,6880Avro6,41206,4130Sterlin7,40707,4440 ANKARA ABD Doları5,64005,7100Avro6,35506,4350Sterlin7,33007,5350
10 Nisan 2019 Çarşamba 12:00