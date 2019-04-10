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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6900 5,6910 5,6920 5,6930 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6900 5,6910 5,6920 5,6930 Avro 6,4220 6,4230 6,4040 6,4050 Sterlin 7,4070 7,4440 7,4100 7,4480 İsviçre Frangı 5,6820 5,7100 5,6620 5,6900 ANKARA ABD Doları 5,6400 5,7200 5,6550 5,7150 Avro 6,3550 6,4450 6,3550 6,4250 Sterlin 7,2980 7,4800 7,3340 7,4990
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