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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,69505,6960Avro6,43106,4320Sterlin7,43407,4710ANKARA ABD Doları5,65505,7150Avro6,37006,4400Sterlin7,35807,5240

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,69505,6960Avro6,43106,4320Sterlin7,43407,4710ANKARA ABD Doları5,65505,7150Avro6,37006,4400Sterlin7,35807,5240


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