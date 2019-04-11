İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,69505,6960Avro6,43106,4320Sterlin7,43407,4710ANKARA ABD Doları5,65505,7150Avro6,37006,4400Sterlin7,35807,5240
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,69505,6960Avro6,43106,4320Sterlin7,43407,4710ANKARA ABD Doları5,65505,7150Avro6,37006,4400Sterlin7,35807,5240
11 Nisan 2019 Perşembe 09:31