İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,72805,7290Avro6,47006,4710Sterlin7,45907,4960 ANKARA ABD Doları5,68005,7500Avro6,40006,4800Sterlin7,36307,5340
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,72805,7290Avro6,47006,4710Sterlin7,45907,4960 ANKARA ABD Doları5,68005,7500Avro6,40006,4800Sterlin7,36307,5340
11 Nisan 2019 Perşembe 12:01