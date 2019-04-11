İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,6920 5,6930 5,74005,7410Avro 6,4040 6,4050 6,48006,4810Sterlin 7,4100 7,4480 7,47707,5140İsviçre Frangı 5,6620 5,6900 5,70005,7290ANKARA ABD Doları 5,6550 5,7150 5,70005,7700Avro 6,3550 6,4250 6,41506,4950Sterlin 7,3340 7,4990 7,38707,5920
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,6920 5,6930 5,74005,7410Avro...
11 Nisan 2019 Perşembe 17:01