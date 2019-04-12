İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,78805,7890Avro6,54906,5500Sterlin7,52007,5580 ANKARA ABD Doları5,72005,8000Avro6,45506,5550Sterlin7,43007,6360
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,78805,7890Avro6,54906,5500Sterlin7,52007,5580 ANKARA ABD Doları5,72005,8000Avro6,45506,5550Sterlin7,43007,6360
12 Nisan 2019 Cuma 12:01