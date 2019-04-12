İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7400 5,7410 5,7660 5,7670 Avro 6,4800 6,4810 6,5270 6,5280 Sterlin 7,4770 7,5140 7,5370 7,5750 İsviçre Frangı 5,7000 5,7290 5,7430 5,7720 ANKARA ABD Doları 5,7000 5,7700 5,7200 5,8000 Avro 6,4150 6,4950 6,4700 6,5700 Sterlin 7,3870 7,5920 7,4460 7,6410
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7400 5,7410 5,7660 5,7670 Avro 6,4800...
12 Nisan 2019 Cuma 17:00