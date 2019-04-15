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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,81205,8130Avro6,57706,5780Sterlin7,58507,6230ANKARA ABD Doları5,75005,8200Avro6,49506,5750Sterlin7,46407,6480

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,81205,8130Avro6,57706,5780Sterlin7,58507,6230ANKARA ABD Doları5,75005,8200Avro6,49506,5750Sterlin7,46407,6480


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