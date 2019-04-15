İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,78905,7900Avro6,55506,5560Sterlin7,55707,5940 ANKARA ABD Doları5,74005,8100Avro6,49506,5750Sterlin7,47907,6620
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,78905,7900Avro6,55506,5560Sterlin7,55707,5940 ANKARA ABD Doları5,74005,8100Avro6,49506,5750Sterlin7,47907,6620
15 Nisan 2019 Pazartesi 12:00