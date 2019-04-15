İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,76605,76705,80705,8080Avro 6,52706,52806,56706,5680Sterlin 7,53707,57507,59307,6310İsviçre Frangı 5,74305,77205,76605,7950ANKARA ABD Doları 5.72005,80005,76505,8250Avro 6,47006,57006,51506,5850Sterlin 7,44607,64107,51007,6700
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,76605,76705,80705,8080Avro 6,52706,52806,56706,5680Sterlin...
15 Nisan 2019 Pazartesi 17:15