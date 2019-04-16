İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,81205,8130Avro6,57506,5760Sterlin7,58907,6270ANKARA ABD Doları5,77005,8300Avro6,51506,5850Sterlin7,50107,6600
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,81205,8130Avro6,57506,5760Sterlin7,58907,6270ANKARA ABD Doları5,77005,8300Avro6,51506,5850Sterlin7,50107,6600
16 Nisan 2019 Salı 09:32