İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,79205,7930Avro6,55406,5550Sterlin7,55707,5950 ANKARA ABD Doları5,76005,8200Avro6,51006,5800Sterlin7,47407,6350
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,79205,7930Avro6,55406,5550Sterlin7,55707,5950 ANKARA ABD Doları5,76005,8200Avro6,51006,5800Sterlin7,47407,6350
16 Nisan 2019 Salı 12:02