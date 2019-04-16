İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8070 5,8080 5,8120 5,8130 Avro 6,5670 6,5680 6,5690 6,5700 Sterlin 7,5930 7,6310 7,5710 7,6090 İsviçre Frangı 5,7660 5,7950 5,7590 5,7880 ANKARA ABD Doları 5,7650 5,8250 5,7750 5,8350 Avro 6,5150 6,5850 6,5200 6,5900 Sterlin 7,5100 7,6700 7,5000 7,6730
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8070 5,8080 5,8120 5,8130 Avro...
16 Nisan 2019 Salı 17:09