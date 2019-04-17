İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,75205,7530Avro6,53106,5320Sterlin7,48607,5230 ANKARA ABD Doları5,72005,7800Avro6,47006,5400Sterlin7,40807,5790
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,75205,7530Avro6,53106,5320Sterlin7,48607,5230 ANKARA ABD Doları5,72005,7800Avro6,47006,5400Sterlin7,40807,5790
17 Nisan 2019 Çarşamba 12:00