İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8120 5,8130 5,7360 5,7370 Avro 6,5690 6,5700 6,5020 6,5030 Sterlin 7,5710 7,6090 7,4580 7,4950 İsviçre Frangı 5,7590 5,7880 5,6700 5,6990 ANKARA ABD Doları 5,7750 5,8350 5,7200 5,7800 Avro 6,5200 6,5900 6,4600 6,5300 Sterlin 7,5000 7,6730 7,4080 7,5790
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8120 5,8130 5,7360 5,7370 Avro...
17 Nisan 2019 Çarşamba 17:09