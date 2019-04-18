İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,78905,7900Avro6,56306,5640Sterlin7,53507,5730ANKARA ABD Doları5,74505,8150Avro6,48506,5650Sterlin7,43507,6170
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,78905,7900Avro6,56306,5640Sterlin7,53507,5730ANKARA ABD Doları5,74505,8150Avro6,48506,5650Sterlin7,43507,6170
18 Nisan 2019 Perşembe 09:32