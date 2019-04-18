İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,83605,8370Avro6,58806,5890Sterlin7,56407,6020 ANKARA ABD Doları5,78005,8500Avro6,57506,5950Sterlin7,46707,6500
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,83605,8370Avro6,58806,5890Sterlin7,56407,6020 ANKARA ABD Doları5,78005,8500Avro6,57506,5950Sterlin7,46707,6500
18 Nisan 2019 Perşembe 12:02