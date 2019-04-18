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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7360 5,7370 5,8000 5,8010...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7360 5,7370 5,8000 5,8010 Avro 6,5020 6,5030 6,5440 6,5450 Sterlin 7,4580 7,4950 7,5230 7,5620 İsviçre Frangı 5,6700 5,6990 5.7080 5.7360 ANKARA ABD Doları 5,7200 5,7800 5,7800 5,8400 Avro 6,4600 6,5300 6,4950 6,5650 Sterlin 7,4080 7,5790 7,4610 7,6210



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