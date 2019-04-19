İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,82505,8260Avro6,55806,5590Sterlin7,55107,5890ANKARA ABD Doları5,78505,8500Avro6,49506,5750Sterlin7,46807,6380
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,82505,8260Avro6,55806,5590Sterlin7,55107,5890ANKARA ABD Doları5,78505,8500Avro6,49506,5750Sterlin7,46807,6380
19 Nisan 2019 Cuma 09:34