İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,80705,8080Avro6,53806,5390Sterlin7,51607,5530 ANKARA ABD Doları5,77005,8400Avro6,48506,5650Sterlin7,46807,6380
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,80705,8080Avro6,53806,5390Sterlin7,51607,5530 ANKARA ABD Doları5,77005,8400Avro6,48506,5650Sterlin7,46807,6380
19 Nisan 2019 Cuma 12:02