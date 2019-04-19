İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8000 5,8010 5,8070 5,8080 Avro 6,5440 6,5450 6,5390 6,5400 Sterlin 7,5230 7,5620 7,5090 7,5470 İsviçre Frangı 57080 57360 5,6980 5,7260 ANKARA ABD Doları 5,7800 5,8400 5,7700 5,8300 Avro 6,4950 6,5650 6,4850 6,5550 Sterlin 7,4610 7,6210 7,4350 7,5890
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8000 5,8010 5,8070 5,8080 Avro...
19 Nisan 2019 Cuma 17:09