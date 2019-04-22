İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,82905,8300Avro6,55306,5540Sterlin7,55707,5950ANKARA ABD Doları5,78505,8450Avro6,49506,5650Sterlin7,46607,6380
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,82905,8300Avro6,55306,5540Sterlin7,55707,5950ANKARA ABD Doları5,78505,8450Avro6,49506,5650Sterlin7,46607,6380
22 Nisan 2019 Pazartesi 09:30