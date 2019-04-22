İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,84005,8410Avro6,56806,5690Sterlin7.54007,5780 ANKARA ABD Doları5,80005,8600Avro6,51506,5850Sterlin7,48407,6500
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,84005,8410Avro6,56806,5690Sterlin7.54007,5780 ANKARA ABD Doları5,80005,8600Avro6,51506,5850Sterlin7,48407,6500
22 Nisan 2019 Pazartesi 12:03