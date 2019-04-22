İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,80705,80805,83205,8330Avro 6,53906,54006,56606,5670Sterlin 7,50907,54707,53707,5740İsviçre Frangı 5,69805,72605,71505,7430ANKARA ABD Doları 5,77005,83005,79005,8500Avro 6,48506,55506,51006,5800Sterlin 7,43507,58907,48407,6500
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,80705,80805,83205,8330Avro 6,53906,54006,56606,5670Sterlin...
22 Nisan 2019 Pazartesi 17:19