İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,83405,8350Avro6,56806,5690Sterlin7,53507,5730 ANKARA ABD Doları5,78005,8400Avro6,50006,5700Sterlin7,46607,6250
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,83405,8350Avro6,56806,5690Sterlin7,53507,5730 ANKARA ABD Doları5,78005,8400Avro6,50006,5700Sterlin7,46607,6250
23 Nisan 2019 Salı 12:04