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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,83405,8350Avro6,56806,5690Sterlin7,53507,5730 ANKARA ABD Doları5,78005,8400Avro6,50006,5700Sterlin7,46607,6250

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,83405,8350Avro6,56806,5690Sterlin7,53507,5730 ANKARA ABD Doları5,78005,8400Avro6,50006,5700Sterlin7,46607,6250


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