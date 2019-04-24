İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,86505,8660Avro6,58306,5840Sterlin7,55607,5940 ANKARA ABD Doları5,82505,8850Avro6,53006,6000Sterlin7,47407,6400
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,86505,8660Avro6,58306,5840Sterlin7,55607,5940 ANKARA ABD Doları5,82505,8850Avro6,53006,6000Sterlin7,47407,6400
24 Nisan 2019 Çarşamba 11:59