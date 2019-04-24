İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8360 5,8370 5,8840 5,8850 Avro 6,5470 6,5480 6,5890 6,5900 Sterlin 7,5430 7,5820 7,5920 7,6300 İsviçre Frangı 5,6970 5,7260 5,7590 5,7880 ANKARA ABD Doları 5,7950 5,8550 5,8400 5,9100 Avro 6,5000 6,5700 6,5300 6,6100 Sterlin 7,4660 7,6250 7,4990 7,6590
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8360 5,8370 5,8840 5,8850 Avro...
24 Nisan 2019 Çarşamba 17:05