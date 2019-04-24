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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8360 5,8370 5,8840 5,8850 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8360 5,8370 5,8840 5,8850 Avro 6,5470 6,5480 6,5890 6,5900 Sterlin 7,5430 7,5820 7,5920 7,6300 İsviçre Frangı 5,6970 5,7260 5,7590 5,7880 ANKARA ABD Doları 5,7950 5,8550 5,8400 5,9100 Avro 6,5000 6,5700 6,5300 6,6100 Sterlin 7,4660 7,6250 7,4990 7,6590
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