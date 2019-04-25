İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,89205,8930Avro6,58206,5830Sterlin7,57907,6170ANKARA ABD Doları5,84505,9050Avro6,52006,5900Sterlin7,50307,6640
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,89205,8930Avro6,58206,5830Sterlin7,57907,6170ANKARA ABD Doları5,84505,9050Avro6,52006,5900Sterlin7,50307,6640
25 Nisan 2019 Perşembe 09:34