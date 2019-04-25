İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,89505,8960Avro6,58506,5860Sterlin7,57107,6090 ANKARA ABD Doları5,86005,9200Avro6,52506,5950Sterlin7,50307,6640
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,89505,8960Avro6,58506,5860Sterlin7,57107,6090 ANKARA ABD Doları5,86005,9200Avro6,52506,5950Sterlin7,50307,6640
25 Nisan 2019 Perşembe 12:00