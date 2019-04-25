İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8840 5,8850 5,9460 5,9470 Avro 6,5890 6,5900 6,6380 6,6390 Sterlin 7,5920 7,6300 7,6440 7,6820 İsviçre Frangı 5,7590 5,7880 5,8060 5,7930 ANKARA ABD Doları 5,8400 5,9100 5,9050 5,9750 Avro 6,5300 6,6100 6,5700 6,6600 Sterlin 7,4990 7,6590 7,5660 7,7620
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8840 5,8850 5,9460 5,9470...
25 Nisan 2019 Perşembe 17:06