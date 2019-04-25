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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8840 5,8850 5,9460 5,9470...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8840 5,8850 5,9460 5,9470 Avro 6,5890 6,5900 6,6380 6,6390 Sterlin 7,5920 7,6300 7,6440 7,6820 İsviçre Frangı 5,7590 5,7880 5,8060 5,7930 ANKARA ABD Doları 5,8400 5,9100 5,9050 5,9750 Avro 6,5300 6,6100 6,5700 6,6600 Sterlin 7,4990 7,6590 7,5660 7,7620


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