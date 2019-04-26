İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,96805,9690Avro6,64706,6480Sterlin7,67907,7180ANKARA ABD Doları5,92005,9800Avro6,59006,6600Sterlin7,56107,7330
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,96805,9690Avro6,64706,6480Sterlin7,67907,7180ANKARA ABD Doları5,92005,9800Avro6,59006,6600Sterlin7,56107,7330
26 Nisan 2019 Cuma 09:32