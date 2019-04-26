İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,9460 5,9470 5,9420 5,9430 Avro 6,6380 6,6390 6,6320 6,6330 Sterlin 7,6440 7,6820 7,6300 7,6680 İsviçre Frangı 5,8060 5,7930 5,7940 5,8230 ANKARA ABD Doları 5,9050 5,9750 5,9050 5,9650 Avro 6,5700 6,6600 6,5800 6,6500 Sterlin 7,5660 7,7620 7,5700 7,7430
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,9460 5,9470 5,9420 5,9430 Avro...
26 Nisan 2019 Cuma 17:12